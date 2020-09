Stadt steht als „Sicherer Hafen“ bereit : Kevelaer ist bereit, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen

Kevelaer Die Grünen appellieren an die Stadt, den Menschen aus dem abgebrannten Lager zu helfen. Man sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Die Bilder aus dem Flüchtlingslager gehen um die Welt: Das Lager ist abgebrannt, Tausende Menschen campieren auf der Straße. Die Grünen machen in einer Anfrage an den Bürgermeister auf die katastrophale Situation aufmerksam und erinnern daran, dass Kevelaer sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt hat, der bereit ist, Geflüchtete aufzunehmen.

Rund um das Lager herrsche Chaos, schreibt Ulrich Hünerbein-Ahlers von den Grünen. Er fragt den Bürgermeister in dem Schreiben, welche Möglichkeiten die Wallfahrtsstadt sehe, den Menschen zu helfen. „Gibt es Initiativen oder Pläne der Städte, die sich wie Kevelaer als ,Sichere Häfen’ erklärt haben?“, fragt Hünerbein-Ahlers. Die Initiative „Ärzte ohne Grenzen“ hätte einen Appell an die Bundesregierung gerichtet, die die EU-Ratspräsidentschaft innehat, damit dort die humanitären Mindeststandards erfüllt oder die Lager geräumt werden. „Einen Appell des Rates der Stadt an die Bundesregierung halten wir in der momentanen Situation nicht für zielführend“, so die Grünen. Man bitte den Bürgermeister, mit den Kollegen der „Sichere Häfen“-Aktion Kontakt aufzunehmen und abzuklären, ob dort Maßnahmen geplant sind. Die Aktionen könnte Kevelaer dann gegebenenfalls unterstützen.