Hilfe für Asylbewerber : Kevelaer würde Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen

Die Lage der Flüchtlinge in griechischen Lagern ist verzweifelt. Foto: dpa/Lefteris Partsalis

Kevelaer Bereits vor einiger Zeit hat Kevelaer signalisiert, dass die Kommune bereit ist, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als sie nach dem Verteilungsschlüssel muss. Der Rat hatte beschlossen, die Stadt zum „Sicheren Hafen“ zu erklären und aus Seenot gerettete Geflüchtete zusätzlich aufzunehmen.

Dazu hat es jetzt ein Treffen der Kommunen in Bielefeld gegeben, bei dem nach Lösungen für die Umsetzung gesucht wurde. Ziel ist, jugendliche Geflüchtete aus Griechenland nach Nordrhein-Westfalen zu holen. „Wir werden uns dem nicht verschließen“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Es gehe darum, in einer humanitären Katastrophe zu helfen. Schon beim Ratsbeschluss zum Sicheren Hafen hatten viele betont, dass Kevelaer als Wallfahrtsort eine besondere Verpflichtung habe. Schließlich sehe man sich auch als Zufluchtsort.

Jetzt laufen Gespräche zwischen den beteiligten Kommunen und dem Integrationsministerium, wie die Hilfe ganz konkret aussehen könnte. Einzelheiten dazu soll es in der kommenden Woche geben, so Pichler. Der Bürgermeister selbst kann sich vorstellen, eine kleine zweistellige Zahl an jugendlichen Flüchtlingen zusätzlich aufzunehmen.