Aktion von Christen, Juden und Muslimen in Kevelaer 1:0 für den Frieden bei der Interreligiösen Friedenswallfahrt

Ein runder Geburtstag wird in Kevelaer gefeiert. Am Sonntag, 18. August, wird die Interreligiöse Wallfahrt bereits zum zehnten Mal begangen. Die ganz besondere Wallfahrt in Kevelaer findet am Sonntag, 18. August, um 16 Uhr im Forum Pax Christi, am Kapellenplatz statt. Willkommen sind – auch ohne Anmeldung – alle, die sich für den Frieden einsetzen, auch größere Gruppen. Egal, welcher Religion sie angehören. Seit mittlerweile zehn Jahren zeigen alle Beteiligten, dass Frieden machbar ist, Erinnerung und Ermutigung sind gemeinsame Ziele.