Gemeinsam unterwegs in Kevelaer : Der Wunsch nach Frieden ist bunt

Kevelaer Zur 8. interreligiösen Friedenswallfahrt trafen sich in Kevelaer Juden, Muslime und Christen. Kinder aus aller Welt hatten auf ein Quadratmeter großen Tüchern ihre Sehnsucht nach Frieden dargestellt.

Angesichts der Aktualität, die das Thema seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gewonnen hat, waren es erstaunlich wenig Menschen, die zu diesem Anlass ins Forum gekommen waren. Nur etwa 100 Besucher hatten dort Platz genommen. Beim späteren gemeinsamen Weg durch die Stadt gesellten sich noch weitere Interessierte dazu. Kauling nannte es eine „gute Tradition“, dass Vertreter verschiedener Religionen gemeinsam für den Frieden beten. „Frieden schließen bedeutet auch, die Spiritualität und Kultur des anderen zu erlernen“, so der Wallfahrtsrektor in Erinnerung an Papst Johannes Paul II., der diesen Gedanken vor 20 Jahren in seinem internationalen Friedensgebet formulierte. Die diesjährige Friedenswallfahrt stand unter dem Motto „Auf Tuchfühlung gehen“. So hatte die Kevelaerer Hilfsorganisation „Aktion pro Humanität“ (APH) als Mitveranstalter der Wallfahrt in all ihren Projekten in der Welt besonders Kinder dazu aufgerufen, ein Quadratmeter große Friedenstücher zu gestalten. 16 bunt bemalte Tücher waren so nach Kevelaer gelangt und im Forum zu sehen.