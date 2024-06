In Kevelaer Spannende Debatte über möglichen Nationalpark

Barbara Hendricks, die als Bundesumweltministerin vier Jahre lang unter anderem für Nationalparke zuständig war, betonte, was in Nationalparken möglich ist und was nicht. Dabei räumte sie mit vielen kursierenden Gerüchten auf. Ralf Nolten, der eine aktive Rolle bei der Ausweisung des bisher einzigen Nationalparks in Nordrhein-Westfalen, dem Nationalpark Eifel, spielte, brachte seine praxisorientierte Sichtweise ein. Als Bewohner der Region hat er die Entwicklung des Nationalparks Eifel aus nächster Nähe miterlebt. Er wies auf die praktischen Herausforderungen hin und betonte die Notwendigkeit eines offenen und unideologischen Dialogs, um eventuelle Probleme gemeinsam zu lösen.