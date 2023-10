Indischer Erzbischof in Kevelaer „Diese Pilgerreise nach Kevelaer ist ein großes Geschenk für mich“

Bharanikulangara sei, so begrüßte ihn Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, weit gereist – und das nicht nur für seinen Besuch in Kevelaer. Der Erzbischof war unter anderem schon in Thailand, im Irak, in Venezuela, bei der Uno in New York und als stellvertretender Nuntius in Berlin. Darauf nahm Bharanikulangara in seiner Predigt Bezug. Die „schönsten Erfahrungen“ in seinem Leben seien Besuche in Marien-Wallfahrtsorten gewesen, egal auf welchem Kontinent. „Überall konnte man das Vertrauen zur Gottesmutter spüren, das hat alle Wallfahrer vereint. Jeder hat einen Rucksack mit seinen Anliegen mitgebracht und Maria übergeben.“