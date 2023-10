Aktion pro Humanität hat Kontakt ins Westjordanland Ordensschwester hört täglich die Raketen

Info

Raketen. Foto: Fatima Shbair/AP/dpa Foto: dpa/Fatima Shbair

Die brutale Terror-Attacke der Hamas auf Zivilisten in Israel mit mehr als 1200 Toten bewegt die Menschen weltweit. Angesichts dieses brutalen Angriffs wird zu einem Friedensgebet am Sonntag, 15. Oktober um 17 Uhr in die Kevelaerer Clemenskapelle eingeladen. Es wird Lieder und Gebete für den Frieden geben angesichts der Situation in Israel. „Wir wollen für einen schnellen Frieden im Heiligen Land beten und so ein Zeichen gegen Terror setzen“, so die Initiatoren.