Impfen bei Viktoria Winnekendonk : Impfen ohne Termin soll in Kevelaer festes Angebot werden

Winnekendonk Bereits zwei Mal gab es im Vereinsheim von Viktoria Winnkendonk Impfungen ohne Termin. Das Angebot kam bestens an. Ziel ist eine dauerhafte Anlaufstelle für Impfungen in Kevelaer.

Boris Mischke ist mehr als zufrieden. „Auch die Resonanz auf den zweiten Termin war ausgesprochen gut, wir haben hier auch Lob von vielen Seiten bekommen“, berichtet der Jugendobmann von Viktoria Winnekendonk, der auch Notfallsanitäter ist und im Kreis Borken beim Impfteam mitarbeitet. Wie berichtet, kam es über ihn zu der Initiative, in Winnekendonk im Vereinsheim Impftermine anzubieten. Unkompliziert, ohne Termin. Gerade das sei gut angekommen, sagt er. „Viele haben gesagt, dass sie dankbar waren, dass das hier so problemlos und ohne Termin lief. Man konnte einfach vorbeikommen“, erzählt er.

Etwa 200 Impfungen wurden verabreicht, beim ersten Termin waren es ebenfalls in etwa so viele Spritzen gewesen. Organisiert wird das Angebot über Dr. Jens Eisenack. Der Arzt aus Kevelaer hat das Impfzentrum des Kreises Borken geleitet und ist jetzt mit verantwortlich für das mobile Impfen im Nachbarkreis.

Nach den positiven Erfahren laufen momentan die Planungen auf Hochtouren, ein festes Impfangebot in der City von Kevelaer zu etablieren. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, sagt Mischke. Ziel ist, an einem zentralen Platz regelmäßig Impftermine anzubieten. Ebenfalls ohne dass man sich anmelden muss. Auch das würde über Eisenack laufen. Er beantragt den Impfstoff und rechnet die Kosten ab.

Der nächste Impftermin in Winnekendonk steht auch schon fest: Am 21. Januar werden die 33 Kinder geimpft, die beim ersten Termin in dem Ortsteil ihre erste Impfung bekommen haben. Einen Extra-Termin soll es noch für die zehn Kinder geben, die sich jetzt am Sonntag beim zweiten Termin impfen ließen.