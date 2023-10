Beeindruckende Lichtshow am 3. und 4. November Ganz Kevelaer soll wieder leuchten

Auch außerhalb der Kirche soll das Element Licht an den beiden Tagen für ein besonderes Erlebnis bei den Besuchern sorgen. Eine Übersicht.



Altes Rathaus Das Gebäude wird von außen angestrahlt, zudem werden die Fenster von innen beleuchtet. Das Ganze soll imposant wirken.



Busmannstraße Discokugeln und beleuchtete Bäume erwarten die Besucher hier. Es wird mehr Kugeln und Lampen als im Vorjahr geben.



Arche Noah Brunnen Beleuchtete Bäume prägen den Bereich zwischen Busmannstraße und Kapellenplatz. „Das ist eine Verbesserung zum vergangenen Jahr, weil es da doch eine dunkle Fläche gab, die das Gesamtbild gestört hat“, sagt Verena Rohde. Durch die zusätzliche Beleuchtung soll eine optisch ansprechende Verbindung zum Kapellenplatz erreicht werden.



Kerzenkapelle Die Kerzenkapelle wird von außen und die Fenster von innen beleuchtet. Die Beleuchtung soll umfangreicher werden, auch mit bewegten Lichtmotiven. Ein besonderen Akzent wollen die Organisatoren durch die Beleuchtung der Fenster setzen.



Priesterhaus Durch die Unterstützung der Futtermittelfirma „Mera“ soll es ein neues Highlight bei der Veranstaltung in der Innenstadt geben. „Besucher können sich auf beeindruckende Videoeffekte auf der Fassade des Priesterhauses freuen“, kündigt Alina Peters vom Organisationsteam an.



Basilika Die Fassade wird von außen beleuchtet. Das ist eine Erweiterung des Beleuchtungskonzepts und soll für den passenden Übergang zur Hauptstraße sorgen.



Hauptstraße Auch hier gibt es Discokugeln und beleuchtete Bäume. Es gibt ein neues Konzept auf der Hauptstraße. Über die gesamte Straße werden Kugeln verteilt sein. Dadurch soll es auch einen entsprechenden Übergang zur St.-Antonius-Kirche geben.



Was es sonst noch gibt Kulinarische Angebote der lokalen Gastronomen sowie von fünf Vereinen. Besondere Speisen wie Käsespätzle, Waffeln, Champignonpfanne mit Kräuterquark, Pinsa, Paella sowie Glühwein, Kinderpunsch, heißer Kakao, Bier, Softgetränke und Cocktails runden den Abend ab. Auch die Geschäftsleute beteiligen sich, in vielen Läden gibt es an beiden Tagen verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr und besondere Angebote vor den Geschäften. Zwei leuchtende Chamäleons sind als Walking-Acts in den Straßen unterwegs.