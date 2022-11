Veranstaltung an zwei Tagen : „Kevelaer im Licht“ lockt viele Besucher

Kevelaer Mehr als 5000 Menschen sahen sich die Vorführung in der Antoniuskirche an. Auch innerhalb der Stadt gab es viel zu entdecken: Musik, Gastronomie und viel kreative Illumination. Wirtschaftsförderin hofft auf eine Folgeveranstaltung.

Um dem „Lichtevent“ in der St. Antonius-Kirche beizuwohnen, musste so mancher erstmal die Bahnstraße ablaufen, um sich „Am Bahnhof“ in die Schlange einzureihen. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers war der Eintritt für die Veranstaltung des Kevelaer Marketings auch in diesem Jahr frei. „200 Personen haben wir rund alle fünfzehn Minuten in die Kirche gelassen, so dass weit über 5000 Menschen die Lichtershow verfolgen konnten.“ Das phänomenale 3D-Video-Beamer-Mapping mit dem Arche-Noah-Thema wurde von Alex und Matthis Zellmann vom Konzert- und Bühnenhaus alleine erstellt. „Ich bin so stolz auf meine Mannschaft“, sagt die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Kevelaer, Verena Rohde, über ihr Team.