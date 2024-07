Malerische Tour von Kevelaer nach Uedem Im Ballon über den Niederrhein

Und auch Judith van Leuven befürchtete schon, dass aus ihrem ersten Ballonflug nichts werden würde. Die 28-Jährige aus Geldern war die Gewinnerin der Fahrt über den Niederrhein. Zusammen mit Ballonfahrer Dieter Stump hatte die RP einen Platz im Korb des Apollo-Ballons verlost. Die Resonanz auf die Aktion war riesig gewesen. Mehr als 250 Mails gingen bei der Redaktion ein. Am Ende wurde Elisabeth van Leuven als Gewinnerin gezogen. Da sie aber schon mal mit einem Ballon in die Luft gegangen war, gab sie den Platz an ihre Tochter weiter, die überglücklich war. „Die Fahrt in einem Ballon war schon immer mein großer Traum gewesen“, sagte sie.