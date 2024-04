Polizei sucht Zeugen Vier Autos liefern sich ein Rennen zwischen Weeze und Geldern

Wie die Polizei berichtet, hatte am Ostersonntag gegen 13.55 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Kevelaer die Beamten informiert, dass er soeben Zeuge eines Autorennens auf der Straße Im Auwelt von Wemb in Richtung Twisteden geworden sei. Er selber konnte nur durch eine Vollbremsung seines BMW und Ausweichen auf den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch vier weitere Personen in seinem Auto, die glücklicherweise alle unverletzt blieben. Sein BMW erlitt vorne rechts eine Beschädigung aufgrund des Ausweichmanövers, zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug ist es nicht gekommen.