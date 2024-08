Gutachten für Kevelaer Rat will große Lösung für Twistedener Straße

Auch die Anwohner sollten, so der CDU-Antrag, in die Planung mit einbezogen werden. „Der Antrag der CDU ist zu kurz gesprungen“, sagte Ulrich Hünerbein-Ahlers (Grüne). „Um die Verkehrssituation richtig zu beurteilen, fehlt uns die Fachkompetenz“, sagte er weiter. Wegen der gesamten verkehrstechnischen Änderungen in der Innenstadt – bedingt zum Beispiel durch die Umgestaltung des Plümpe Platzes – hätten sich Parkleitsysteme und Radwege geändert. Mehr Platz und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum für Radfahrer und Fußgänger sei doch das Ziel. „Wir möchten einen großen Plan“, so Hünerbein-Ahlers.