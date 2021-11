Kevelaers Politik diskutiert : Ideen für die künftige Busankunft der Pilger

Kevelaer Die Grünen in der Wallfahrtsstadt kritisieren, dass über das Thema nicht-öffentlich beraten wurde. Auch andere Parteien bemängeln den Kurs der Verwaltung.

Es sei eigentlich keine große Sache, sagt Ulrich Hünerbein-Ahlers, Fraktionssprecher der Grünen. Mit einem Schreiben machten die Kevelaerer Grünen darauf aufmerksam, dass ein in der nicht-öffentlichen Sitzung gefasster Beschluss ungültig war, weil es keinen Grund gab, dass er nicht-öffentlich behandelt wurde. Es ging um die Busankunft für Pilger.

In der nicht-öffentlichen Sitzung war ein „Wenn-dann“-Entschluss gefällt worden. Denn neben dem Peter-Plümpe-Platz wird auch das Areal des alten Postgeländes von einigen Politikern favorisiert. Weil es aber auch um Fördergelder ging für den Peter-Plümpe-Platz, wurde zumindest öffentlich beschlossen, dort die Busankunft zu installieren. Auch wenn der Wunsch im nicht-öffentlichen Teil bei vielen ein ganz anderer war.

„Es geht nicht um Recht haben“, begründet Hünerbein-Ahlers die Beanstandung des Beschlusses aus der nicht-öffentlichen Sitzung. Mario Maaßen, Fraktions-Chef von der CDU, erklärte, dass er bei der Beschlussfassung im nicht-öffentlichen Teil auch kein Unrechtsbewusstsein gehabt hätte. Ihn ärgere ein bisschen, dass die Vorlage der Verwaltung bisher den Eindruck erweckt habe, dass der Peter-Plümpe-Platz auch in Zukunft das Nonplusultra für die Ankunft der Pilgerbusse sei. Gemeinsam mit KBV und FDP favorisiere man aber den Bereich an der alten Postzentrale. Ähnlich sieht es die SPD. Wegen der Nähe zum Kreuzweg und zu der Innenstadt, sagt Fraktionsvorsitzender Norbert Baumann. Noch sei es aber zu früh, darüber zu diskutieren, sagt Franz Heckens von der Stadtplanung, denn erstens hat die Stadt das Gelände noch gar nicht erworben, und zweitens wird gerade an einem Konzept für die südliche Innenstadt gearbeitet.