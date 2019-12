Fünf Varianten vorgestellt : Ideen für den Peter-Plümpe-Platz

Kevelaer Das könnte aus dem Peter-Plümpe-Platz werden: Aus Befragungen und Gesprächen wurden fünf Varianten zur Umgestaltung konzipiert.

Wie soll der Peter-Plümpe-Platz in Zukunft aussehen? Wird dort noch geparkt, können Markt und Kirmes dort noch stattfinden? Soll in der Verlängerung des Rathauses gebaut werden? Im Sommer wurden Wünsche und Vorstellungen der Kevelaerer Bevölkerung, Einzelhändler, Gastronomen, Schausteller, Verwaltung und Politik für einen neuen Platzbereich aufgenommen. Das Kölner Büro Dr. Jansen GmbH hat aus den Ergebnissen fünf verschiedene Varianten zur Umgestaltung des Platzes vor dem Rathaus konzipiert. Franz Heckens und und Mara Ueltgesforth von der Abteilung „Stadtplanung“ stellten die Konzepte jetzt vor. Anfang des Jahres soll aus diesen Möglichkeiten die beste Variante ausgewählt werden. Die Konzepte zeigen die ganze Bandbreite der unterschiedlichen Vorstellungen auf. Diese reichen von einer wesentlichen Beibehaltung des Parkplatzes bis hin zu einer kompletten Umgestaltung als Grünanlage. Allen Varianten gemein ist aber ein attraktiver Vorplatz vor dem alten Rathaus und eine Verkehrsberuhigung auf den umliegenden Straßen. Franz Heckens: „Ein oft geäußerter Vorschlag ist eine Zweiteilung des Peter-Plümpe-Platzes in eine Nordhälfte mit Aufenthaltsqualität und eine Südhälfte, die dem Parken vorbehalten bleibt. Deshalb gibt es auf dieser Grundlage drei Konzepte, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das betrifft etwa den Umgang mit der vorhandenen Grünfläche am Rathaus, eine mögliche Bebauung und die Trennung von Aufenthaltsbereich und Parkplatz.“

Auch die Zukunft der Pilgerankunft auf dem Peter-Plümpe-Platz wird unterschiedlich behandelt. Oft wurde der Wunsch geäußert, die Pilgerankunft hier aufzugeben, wenn an anderer Stelle in räumlicher Nähe ein adäquater Ersatz gefunden wird. Deshalb findet sich nur in einer Variante eine Fläche für Busse wieder, allerdings nur begleitend zur Marktstraße, so dass keine Wendemöglichkeit mehr auf dem Peter-Plümpe-Platz vorgehalten werden muss. Die Busse würden die Innenstadt dann Richtung Twisteden verlassen. Diese Variante könnte aber in alle anderen Konzepte übernommen werden.

Kirmes und Wochenmarkt sind vielen wichtig. Bei vier von den fünf Nutzungs- und Strukturkonzepten kann beides auf dem Peter-Plümpe-Platz erhalten bleiben, gegebenenfalls in geänderter Aufstellung. Bei der fünften Variante, der Umgestaltung zu einer großen Grünanlage, wären dort Kirmes und Marktnutzung nicht mehr möglich. Bürgermeister Dominik Pichler: „Wenn die Marktstraße verkehrsberuhigt ist, müssten wir dann über andere Möglichkeiten nachdenken. Die Kirmes sollte aber auf jeden Fall in der Innenstadt bleiben.“

Im nächsten Schritt werden die vorliegenden Planvarianten durch verschiedene Fachplaner beurteilt. Derzeit untersucht das Büro Stadt-Verkehr aus Hilden die verkehrlichen Auswirkungen und betrachtet dabei auch einen möglichen Durchstich an der Marktstraße und die Parkplatzkapazitäten. Im Januar beurteilt der Gestaltungsbeirat die Varianten aus städtebaulicher Sicht. Schließlich werden am 3 Februar die verschiedenen Nutzungs- und Strukturkonzepte mit den fachlichen Einschätzungen auf einer 2. Bürgerkonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt, bevor die Politik darüber am 5. März im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung berät. Läuft dann alles ohne Probleme, könnte im September 2021 ein Förderantrag gestellt werden. Ende 2022 wäre dann nach Ausschreibung und Feinplanung ein Baubeginn denkbar.

Variante 1: Status Quo Plus: Der Platz bleibt in erster Linie ein Parkplatz. Der Baumbestand bleibt erhalten, neue Bäume kommen hinzu, ebenso „mobile Bäume“, die der Kirmes weichen können. Wie bei allen Varianten wird der Vorplatz vor dem Alten Rathaus neu gestaltet. Rund um den Platz gilt auf allen Straßen Tempo 30, die Bußmannstraße wird zur Spielstraße.

Variante 2: Nord-Süd-Teilung ohne Pilgerankunft: Der südliche Teil bleibt Parkplatz. Die Zahl der Stellplätze würde mehr als halbiert werden, etwa 84 bleiben. Alle Straßen rund um den Platz werde verkehrsberuhigt. Die Busmannstraße wird ab Annastraße gesperrt. Im nördlichen Bereich entsteht ein Park, in dem der Markt aber auf der befestigten Fläche rund um das Wasserspiel weiter stattfinden kann. Für die Pilgerankunft muss ein neuer Ort gesucht werden.

Variante 3: Nord-Süd-Teilung mit Bürgerankunft: Die Grundeinteilung ähnelt Variante 2, aber die Pilger-Ankunft (in neuer Form) bleibt auf dem Platz. Ein Pavillon mit einem Café und Außengastronomie soll nahe der Einfahrt zur Tiefgarage der Sparkasse entstehen. Alle Varianten ermöglichen weiter die Anfahrt zur Tiefgarage.

Variante 4: Moderne Platzbebauung: Auch hier gibt es Verkehrsberuhigung und die Teilung des Platzes. Es fehlt der Halt für die Pilgerbusse. Größter Unterschied ist ein neues Geschäftshaus oder eines Gebäudes mit Gastronomie, das in der Verlängerung des Rathauses gebaut werden könnte. Es soll sehr transparent gestaltet werden, um die Sicht auf die historischen Fassaden an der Annastraße nicht zu versperren.

Variante 5: Bürgerpark: Sicherlich der extremste Schritt: Der gesamte Platz wird zu einem Bürgerpark mit einer Veranstaltungsfläche, Wasserspiel und einem kleinen Gradierwerk umgestaltet. Parkplätze gibt es nicht mehr. Derzeit sind es etwa 200 Parkmöglichkeiten in diesem Bereich. Für Kirmes und Markt müssen Alternativen gefunden werden.