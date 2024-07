Motorradwallfahrt steht an Mit dicken Maschinen zum Kapellenplatz nach Kevelaer

Am Samstag, 6. Juli, ist es wieder soweit. Hunderte Motorräder, meist auf Hochglanz poliert mit blitzendem Chrom, werden nach einer gemeinsamen Rundfahrt auf den Kapellenplatz einbiegen. Die Fahrerinnen und Fahrer lassen die Hupen ihrer Maschinen erschallen, als Gruß an die Gottesmutter. Sie werden sich und ihre Fahrzeuge segnen lassen. Im Forum Pax Christi feiern. Und in Stille verharren, wenn all jener gedacht wird, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Elisabeth Angenendt nimmt ihren Mann in den Arm. „Wenn ich schon daran denke, wie die Atmosphäre auf dem Kapellenplatz sein wird, bekomme ich Gänsehaut“, gibt sie zu und erinnert sich an viele schöne Momente in den vergangenen 40 Jahren. „Während der Wallfahrt wurden Kinder getauft und sogar geheiratet“, berichtet sie.