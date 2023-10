Hohe Zuweisungszahlen in Kevelaer Hubertusturnhalle wird zur Flüchtlingsunterkunft

Die Situation bei der Zuweisung von Geflüchteten bleibt in Kevelaer weiter angespannt. Wie berichtet, erwartet die Kommune, dass im Oktober etwa 60 Asylbewerber neu in die Wallfahrtsstadt kommen. Das sind so viele wie in keinem Monat dieses Jahres. Es wird immer schwieriger, Wohnungen für die vielen Menschen zu finden. Daher hat sich die Stadt jetzt zu einem Schritt entschieden, der schon seit längerer Zeit im Raum stand: Auch die Turnhalle der Hubertusgrundschule soll zu einer Unterkunft für Geflüchtete werden.