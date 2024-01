Ausschuss stellt Weichen für die Zukunft Hubertusgrundschule in Kevelaer wird dreizügig

Dass am Ende einer Ausschusssitzung die Besucher strahlen, gibt es auch nicht oft. Aber dem Kollegium der Hubertusgrundschule war deutlich ansehen, was sie von der Entscheidung im Schulausschuss hielten. Sie reckten im Zuschauerraum die Daumen in die Höhe. „Wir freuen uns natürlich darüber, dass die Politik hier die Weichen für die Dreizügigkeit an unserer Schule gestellt hat“, sagte Schulleiterin Helga Dückers-Janßen.