Auszeichnung in Kevelaer Belohnung für kleine Forscher

Kurz darauf ging es in den Praxistest: Das Sanitätshaus Kessels stellte einige Rollstühle zur Verfügung, mit denen die Kinder an einem Nachmittag die Schule abfuhren. Schnell stellten sie fest: „Hier kann man nur mit viel Hilfe in einem Rollstuhl zur Schule gehen.“ Bei dem Rollstuhlprojekt luden die Lehrkräfte noch eine Kollegin ein. Nadine Linsen, selbst Lehrerin in Xanten, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie erklärte sich bereit, die zahlreichen Fragen der neugierigen Forscher zu beantworten. Wie fährt man als Rollstuhlfahrerin Auto? Wieso braucht sie den Rollstuhl? Während des Projekts, erzählt Anke Batke, hätten die Kinder gelernt, Rollstühle als etwas Normales anzusehen. Sie hätten eigene Spiele entwickelt, die man auch als Rollstuhlfahrerin spielen konnte. Aber was haben Rollstühle mit Forschung zu tun? „Es geht darum, dass die Kinder neugierig werden“, erzählt die Konrektorin. Viele Impulse kämen von den kleinen Forschern selbst: „Die meisten Fragen gehen von den Kindern aus. Wir begleiten nur den Prozess, stellen Materialien und den Rest machen sie ganz von allein. Es ist faszinierend, wie manche Kinder, die im regulären Unterricht eher still sind, in der Forscher-AG aufblühen“, berichtet sie. „Die Kinder fragen nicht ‚wann schellts?‘ sondern sagen: ‚oh nein! Gleich ist die Stunde zu Ende!‘“