Karl Timmermann organisiert den Abend : Benefizgala in Kevelaer für Isar-Einsatz in Ukraine

Benefizgala in Kevelaer für Isar-Einsatz in Ukraine

Kevelaer Nach der Friedensdemo setzt Kevelaer jetzt das nächste deutliche Zeichen im Ukraine-Konflikt. Im Konzert- und Bühnenhaus werden Spenden bei einer Gala gesammelt.

Am Samstag, 12. März, gibt es eine Wiederholung der Aktion „Kevelaer hilft“. Es geht dabei um die unerträglichen Tragödien in der Ukraine . Und auch hier wird Isar dabei sein, denn die Geldspenden, die an diesem Abend zusammenkommen, wird diese Hilfsorganisation dafür nutzen, Medikamente zu kaufen, um diese dann in das Krisengebiet zu transportieren.

Gespannt dürfen die Besucher der Spendengala sein, wenn Daniela Lesmeister berichtet, wie die Hilfe aktuell läuft. An diesem Abend gibt es neben Talk mit ausgewählten Gästen wie Bürgermeister Dominik Pichler , Pfarrerin Karin Dembek, Pfarrer Andreas Poorten sowie Vertretern aus Schule, Politik und geselligen Vereinen auch viel Musik. Zwei Bands, nämlich „Universum“ und „Beat 4“, sind am Start, ebenso der Musikverein Kevelaer, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr , Monika Voss, Gerrit Quade, das Duo „2 Make Music“, Michaela und Marcus Birkhoff, Levin Ripkens, der Theaterverein 4c und Lydia Renfordt.

APH will Medikamente in die Ukraine bringen

Bitte um Spenden für Krankenhaus : APH will Medikamente in die Ukraine bringen

Besucher können sich in der Tourist Information für die Benefizgala anmelden. Entweder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 122991. Die Veranstaltung startet unter Einhaltung der 3G-Bestimmung um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Am Sitzplatz gilt nach wie vor Maskenpflicht. Der Eintritt ist kostenfrei. Damals wurden Spendengelder in Höhe von 16.000 Euro erzielt. Man darf gespannt sein, welches Resultat diesmal erreicht werden kann. Wer eine Spendenquittung wünscht, sollte seine Spende mit den erforderlichen Angaben in einen Umschlag legen.