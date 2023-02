APH aus Kevelaer hilft Erdbebenopfern Hilfsgüter für Aleppo hängen fest

Die Kirchenführer in Syrien haben erneut ein Ende der westlichen Sanktionen gegen Syrien gefordert. Nicht das Regime, sondern die einfachen Leute zahlten die Zeche. „Die Menschen in Syrien haben das Recht auf ein Leben in Würde, auf ein Leben in Freiheit auf allen Ebenen, vor allem auf der wirtschaftlichen Ebene. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie tief wir hier gesunken sind: Wir leben wirklich unterhalb der Armutsgrenze.“

Jacques Mourad sagt: „Wir können nicht heizen, wir können nicht leben, wir haben nicht das Nötigste zum täglichen Leben. Warum ist das so? Was haben wir falsch gemacht, um so weit zu kommen?“ Alles, was noch gefehlt habe, um den Kelch des Leidens bis zum Rand zu füllen, sei dieses Erdbeben gewesen. „Doch auch jetzt, in dieser Situation, sind die Hoffnung, die Nächstenliebe, die Solidarität unter allen, Gott sei Dank, noch vorhanden. Heute zeigt sich das Geheimnis unseres Glaubens an diesen Trümmern“, so der syrische Mönch aus dem Kloster Deir Mar Musa, der Anfang März zum Erzbischof geweiht werden wird.