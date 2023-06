Spenden in Kevelaer Unterstützung für die Tafel und Stiftung „Seid einig“

Angesichts steigender Lebensmittel- und Energiepreise sowie der Krisen in der Welt suchen immer mehr Menschen den Weg zur Tafel in Kevelaer. So ist es für die Helferinnen und Helfer immer wieder eine Herausforderung, bedürftige Menschen mit günstigen Lebensmitteln und anderen Waren zu unterstützen. Seit dem 1. März 2009 ist die Tafel Kevelaer ein eingetragener Verein in der Marienstadt. Von dem Erlös werden aber nicht nur Lebensmittel hinzugekauft, auch die Unterhaltung von Fahrzeugen kann so weitergetragen werden.