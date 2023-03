Kevelaer hat Liste erarbeitet Viel Platz für mögliche Baugebiete

Info

Die Flächen Insgesamt 26 Flächen werden ausgelistet. Es geht um 106 Hektar mit fast 6000 Wohneinheiten. Alles ist aber nur Theorie.

Kevelaer In der City geht es um 13 Flächen, drei davon liegen im Gebiet Hüdderath, drei auf der Hüls, weitere an An de Vogelsang, Mittelstraße, Windmühlenweg, Hegeray, Tulpenquartier, Schravelen und An de Müllenstraet.



Winnekendonk Hier geht es um fünf Flächen: Winnekendonker Feld, Winnekendonk Nord, Weststraße, Niersstraße und Billigenkath.

Kervenheim Hier geht es um Haagschefeld, Am Potthaus und Haagschehof.

Wetten Dort sind vier Flächen aufgelistet: Seegerheide, Marienstraße, Twistedener Straße und Kaplanspasch.

Twisteden Hier gibt es nur ein Potenzialgebiet: An de Maasweg am Sportplatz. Die SPD hatte an der Fläche bereits Zweifel.