Hans Wilhelm Kühnen alias „HWK“ Ein halbes Jahrhundert hinterm Plattenteller

Karten für die Open-Air-Disco gibt es im Vorverkauf (1000 Stück) bei Edeka Büggemeier in Winnekendonk, Wachtendonk, Nieukerk, Geldern und Kevelaer, Edeka Puleo in Uedem, Edeka Lurvink in Xanten und Lüttingen, Edeka Luft in Alpen und Borth sowie bei der Postagentur Gembries in Sonsbeck. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.