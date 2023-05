Projekt am Bahnhof in Kevelaer Metallfirma soll für Wohnungen weichen

Das Gebäude am Europaplatz ist eher funktional und schmucklos. In der Nähe des Bahnhofs hat die Metallfirma Dohr ihren Sitz. Die Halle dort könnte bald einem kleinen Wohngebiet weichen. Der Besitzer trägt sich mit Gedanken, den Betrieb still zu legen, berichtet Arnold Jansen, der für die Eigentümerfamile die Planungen für die Zukunft des Geländes übernommen hat und das Projekt auch den Politikern vor einiger Zeit im Ausschuss vorstellte.