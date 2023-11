Aktion der Kerpenkate-Stiftung mit der Tafel Bekleidungs-Gutscheine für bedürftige Kinder in Kevelaer

Die Gutschein-Aktion soll über mehrere Jahre laufen. Erstmal sind jetzt die Kinder bis sechs Jahren an der Reihe. Jedes Kind bekommt einen Gutschein und kann mit den Eltern dafür dann bei „Mutter und Kind“ am Peter-Plümpe-Platz einkaufen. Das Geschäft ist als Partner ebenfalls mit im Boot. Inhaber Dirk Winkels steuert fünf Euro pro Gutschein dazu bei. 116 Kinder kommen für die Aktion in Frage, die Stiftung schießt dafür 8000 bis 10.000 Euro zu. Im nächsten Schritt sind dann die Kinder von sieben bis zwölf Jahren an der Reihe, danach dann die Jugendlichen bis 18 Jahre. Insgesamt werden am Ende dann mehr als 600 Kinder und Jugendliche einen Gutschein bekommen haben. Angedacht ist, dass es die Gutscheine wie jetzt auch kurz vor Weihnachten gibt.