Dance Passion und VFR Blau Gold in Goch und Tönisvorst am Start Tänzerinnen aus Kevelaer bei Turnieren erfolgreich

In der Altersklasse sechs bis zehn Jahren belegten die „Tanzmäuse“ (Showtanz) den 2. Platz und die „First Generation“ (Gardetanz) den 5. Platz. Weiter ging es in der Hauptklasse (ab 16 Jahren) für die „Final Generation“ (Gardetanz), wo die Gruppe einen 3. Platz ergattern konnten. Die „ExploDas“ mussten mit ihrem Showtanz wegen des Altersdurchschnittes in der Hauptklasse starten, wo sie immerhin einen siebten Platz erreichten. In der gleichen Kategorie konnte sich die Gruppe „MTC - Meet the Crew“ den 1. Platz sichern und landete ganz oben auf dem Treppchen.