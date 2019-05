Jubiläum : Geburtstagstanz für St.-Antonius-Schule

Kevelaer Zum Ehrentag der Schule haben sich Schüler und Lehrerkollegium Einiges einfallen lassen.

Die Kinder müssen lachen – die Zeiten heute sind eben ganz andere, das weiß auch der Schulleiter. „Heute machen wir das alles gemeinsam“, sagt Berndt. Seitdem er 2014 an die Schule kam, hat er einige eigene Ideen eingebracht: Die Schule hat ihr Profil hinsichtlich Gesundheit und Bewegung geschärft und lässt die Schüler durch Klassenräte und im Schülerparlament an wichtigen Entscheidungen teilhaben.

Die Spannung steigt auf dem Schulhof, als Schulleiter Berndt die Flagge langsam entrollt: Zu sehen ist das Schulmaskottchen Toni, ein kleines Männchen, das einer Mensch-ärger-dich-nicht-Figur ähnelt – nur, dass es noch große Kulleraugen und zwei Hörner hat. Toni jedenfalls steht in der Mitte einer Weltkugel, hält das Kevelaer Wappen als kleiner Ritter in der Hand und um ihn herum halten sich Menschen an den Händen. Entworfen und gemalt hat diese Flagge die neunjährige Lovis Op de Hipt. „Wir haben mit Lovis zusammen viel über die Flagge gesprochen und sie hat mehrere Tage daran gemalt“, sagt Lovis Mutter. Aber das wird nicht der erste und einzige Tag sein, an dem das kleine Kunstwerk zu sehen sein wird. Auch künftig soll die Flagge bei allen wichtigen Schulveranstaltungen mit dabei sein.