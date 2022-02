Politik in Kevelaer : Grüne und KBV lehnen den Haushalt ab

Die Ratssitzung fand im Konzert- und Bühnenhaus statt. Die Politiker hatten in ihren Haushaltsreden Gelegenheit, zur aktuellen Lage Stellung zu beziehen und Ideen für die Zukunft zu nennen. Foto: Latzel

Kevelaer Große Einigkeit gibt es bei Kevelaerer Parteien im Bemühen um Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Sorge bereitet der Blick in die Zukunft angesichts einer drohenden Haushaltssicherung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Sehr klare Worte fand die Kevelaerer SPD. Angesichts von fünf Millionen Euro, die fehlen und schlechter Prognosen, folgert Fraktionsvorsitzender Norbert Baumann: „Kevelaer ist also finanziell am Ende.“ Als Gründe nennt er nicht nur die Pandemie, sondern auch verminderte Schlüsselzuweisungen, erhöhte notwendige Personalaufwendungen und wichtige Baumaßnahmen. Er spricht vom Gespenst der Haushaltssicherung, das über allem schwebt, wenn Kevelaer in Zukunft weiter Defizite aufweist. „Aber Stopp“, wirft er ein und reißt das Ruder der Abwärtsspirale zumindest gedanklich rum. „Wir, die Mitglieder des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer, sind nach wie vor handlungsfähig und haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die verbleibenden Mittel im Sinne und für die Bevölkerung Kevelaers einzusetzen.“ Wie das aussehen kann und wie die Gewichtung sein sollte, da gingen die Meinungen teilweise auseinander. Ziemliche Einigkeit bestand aber zum Beispiel beim Thema Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Seine Fraktion sei gespannt, ob der zu bildende Arbeitskreis hier wirklich was bewirkt oder nur ablenken will, so Baumanns. Ein weiterer Blick in die Zukunft: Fest steht bereits, das die SPD das Projekt Parkdeck ablehnen wird, da es kontraproduktiv sei, wenn man die Autos doch möglichst aus der Stadt heraushalten will. Die SPD stimmte dem Haushalt zu.

Ebenso die CDU. Was den bezahlbaren Wohnraum angehe, wolle man stärker als bisher mit der GWS zusammen arbeiten, so Fraktionsvorsitzender Mario Maaßen. Keine Kompromisse gebe es, wenn es um Investitionen für die Feuerwehr gehe. „Die Feuerwehr braucht eine ordentliche Ausstattung, und dazu gehören auch die Feuerwehrhäuser.“ Sobald der Brandschutzbedarfsplan endlich fertiggestellt sei – er gehe davon aus, die Bezirksregierung schafft das noch in dieser Ratsperiode – werde man die notwendigen Investitionen Step by Step angehen.

Ebenfalls ein Ja zum Haushalt gab es von der FDP, wenn man auch nicht allen Einzelmaßnahmen zustimme, so der Fraktionsvorsitzende Jan Itrich. „Wir stellen fest, es gibt ein neues Denken in Rat und Verwaltung.“ Den Weg wolle man weitergehen. Als junge Fraktion sorge man sich um die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Trotz Corona und trotz Defizit könne aber auf Investitionen nicht verzichtet werden. Exemplarisch nannte Itrich das Schulzentrum. Von Vorteil sei der zentrale Campus. Allerdings müsse mehr Qualität auf die Fläche. „Die Zeiten von grauem Beton müssen vorbei sein.“

Gegen den Haushalt stimmten die Grünen. „Zu wenig Grün, zu wenig Mobilitätswende, man werde den Herausforderungen der Zukunft nicht gerecht“, begründet Fraktionsvorsitzender Ulrich Hünerbein-Ahlers die Entscheidung. Die Verkehrswende vom Auto zum Fahrrad werde blockiert, ein Merkmal seien schon die vielen fehlenden Fahrradstellplätze. Und dann seien da noch die Heiligen Kühe, die auf dem Peter-Plümpe-Platz grasen. Er spielt auf den Streit um möglichst viele Parkplätze an. Der grüne Traum sei geplatzt, als die Planer gemerkt hätten, dass sie die Parkplätze vergessen haben, sagt Hünerbein-Ahlers zum Wunsch einer grünen Lunge in der Stadt. Was preiswerten Wohnraum angehe, so solle man Bauleitplanung durchaus als Instrument verstehen, um das Bauen an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, gibt er mit auf den Weg.