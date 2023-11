Großer Martinszug am Freitag St. Martin trotzt in Kevelaer dem Regen

Kevelaer · Auch das miese Wetter am Freitagabend konnte den Kindern den Spaß am Martinszug in Kevelaer nicht verderben. Obwohl es immer wieder regnete, kamen viele mit ihren selbstgebastelten Laternen zum Peter-Plümpe-Platz.

10.11.2023 , 20:34 Uhr

In Kevelaer zogen die Kinder am Freitag mit ihren Laternen durch die Straßen. Foto: Rüdiger Bechhaus

Dort hielt der Heilige Mann vor dem Alten Rathaus eine Ansprache, bevor sich der Zug durch die Innenstadt in Bewegung setzte. St. Martin zog mit den Teilnehmern durch die Straßen und schließlich zurück zum Peter-Plümpe-Platz. Auch hier sangen alle noch einmal das Martinslied. Mit dem Kevelaerer Heimatlied „Wor hör ek thüs“ klang der Zug aus. Anschließend gab es noch ein Feuerwerk. Am Samstag zieht dann der St. Martin auch durch Geldern.

(RP)