Aktion am Samstag von Parteien, Schulen und Kirche Kevelaer setzt ein Zeichen gegen Hass und Spaltung

„Es geht darum, ein Zeichen zu setzen in einer aufgeheizten Stimmung, die Rechtsextreme für sich zu nutzen versuchen“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Er freue sich, dass sich alle Ratsfraktionen angeschlossen haben. „So zeigt sich, dass der Wunsch nach einem demokratischen Rechtsstaat parteiübergreifend ist:“ Auch wenn man in Kevelaer kein Problem mit Stimmung von rechts habe, sei es gut, wenn alle zeigen, dass sie in einer Demokratie leben wollen. „Ich hoffe, dass viele Kevelaerer ermuntert werden an der Demo für Demokratie teilzunehmen.“