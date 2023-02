Riesenkran an der Basilika Kevelaer Spektakuläre Arbeiten in 98 Meter Höhe

Es klingt wie eine Drohung: „Weltrekord 103 Meter“, steht an dem Giganten, der jetzt neben der ehrwürdigen Basilika auf dem Kapellenplatz parkt. Momentan befindet sich der Korb des Riesenkrans „nur“ in etwa 80 Meter Höhe und Michael Hoefels unten am Boden. Vor zwei Stunden war das noch anders. Da war der Verwaltungsreferent von St. Marien mit dem Kran ganz nach oben gefahren. „Und, wie war es?“, fragt eine Frau. Hoefels grinst. „Das wackelt gar nicht so doll, wie ich gedacht habe. Der Korb ist nahe an der Mauer der Basilika hochgefahren, dann schwankt das nicht so“, berichtet er. „Oben habe ich dann den Hahn gstreichelt“, sagt er lachend. Nein, nein, ein mulmiges Gefühl habe er auch in 96 Meter Höhe am Kreuz nicht gehabt. „Die Fahrt ist richtig angenehm“, sagt er. Wer von unten jetzt nach oben hoch zu den Arbeitern im Korb schaut, mag das nicht so recht glauben.