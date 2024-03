Event für Rätselfans am 28. Juni Kevelaer plant größtes Open-Air-Quiz von NRW

Kevelaer ist eine Stadt im Rätselfieber. Zum Marketingpreis 2020 kam „Gefragt-Gejagt“-Quizprofi Sebastian Klussmann in die Marienstadt, Bürgermeister Dominik Pichler war Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“ und das „Quiz im Löwen“ ist längst zum Selbstläufer geworden. Die regelmäßige Rätselrunde, die von Dirk Winkels und Stefan Spittmann organisiert wird, hat längst Kultcharakter und lockt immer mehr Quizfans an. Jetzt zieht es Winkels und Spittmann raus aus dem Löwen in das Forum Pax Christi. Hier wollen sie im Sommer das größte Outdoor-Quiz von NRW veranstalten. Stattfinden soll das Ganze am Freitag, 28. Juni.