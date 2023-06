Gottesdiensttaste in Kevelaer sorgt für Aufsehen Wer beten will, kann gratis parken

Kevelaer · Die neue Gottesdiensttaste am Automaten an der Basilika sorgt für Aufsehen. Richtig funktioniert sie allerdings noch nicht. Was steckt eigentlich hinter dieser Idee?

03.06.2023, 15:00 Uhr

Wer auf die Taste „Kirchenbesucher“ drückt, darf drei Stunden kostenlos parken, auch wenn er gar nicht in die Kirche geht. Foto: Norbert Prümen

Dass Kevelaer von der Kirche geprägt wird, ist keine Überraschung. Schließlich ist die Kommune eine Wallfahrtstadt und zieht regelmäßig Tausende Pilger zum Kapellenplatz. Kein Wunder also, dass dieser Hintergrund selbst bei einem Parkkonzept eine Rolle spielt. Wie berichtet, Kostenpflichtiger Inhalt gibt es neue Automaten und Tarife in der Innenstadt. Und damit feiert eine Taste Premiere, die Seltenheit hat und inzwischen überregional für Aufsehen sorgt: Mit der „Gottesdiensttaste“ sollen Kirchenbesucher vormittags drei Stunden lang kostenlos auf dem Basilika-Parkplatz parken dürfen. Keiner soll schließlich durch Parkgebühren vom Gebet oder dem Besuch der Heiligen Messe abgehalten werden.