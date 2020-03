Kirche in Kevelaer : Gnadenbild spendet Trost in Corona-Zeiten

Innehalten auf dem Kapellenplatz: Das Bild der Consolatrix Afflictorum in der Gnadenkapelle ist schon vor Beginn der Pilgersaison wieder zu sehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Wegen der aktuellen Situation ist in Kevelaer das kleine Bild mit der Consolatrix Afflictorum bereits jetzt zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Die ältere Dame tritt an das Fenster vor dem Gnadenbild. Sie bleibt stehen, hält kurz inne. Nur einen Moment. Aber der habe ihr gut getan, sagt sie. „Das Gnadenbild gibt mir Trost, hier kann ich meine Bitten vorbringen, nicht nur für mich, für die ganze Familie. Denn man macht sich natürlich schon seine Gedanken“, sagt die Frau, die 82 Jahre ist und damit selbst zur Risikogruppe beim Coronavirus gehört.

Während der Wallfahrtszeit sei sie regelmäßig hier, berichtet sie. Man gehe vorbei und sage „Guten Morgen“ zur Gottesmutter. Das gehöre in Kevelaer dazu. Deshalb freut sie sich sehr, dass die Wallfahrtsleitung entschieden hat, das Gnadenbild ausnahmsweise früher zu öffnen.

Info Die Muttergottes vor der Silhouette Luxemburgs „Consolatrix Afflictorum“ ist der lateinische Name des Kevelaerer Gnadenbildes. Übersetzt bedeutet er „Trösterin der Betrübten“. Das Gnadenbild ist 7,5 mal 11 Zentimeter groß und zeigt die Muttergottes vor der Silhouette Luxemburgs.



Millionen von Menschen sind seit 1642 zu dem Bild der Muttergottes gekommen. Sie beten, suchen Trost und zeigen ihre Dankbarkeit. Viele haben als Zeichen ihrer Verehrung Gaben und Geschenke für die „Trösterin der Betrübten“ dabei. Einige sind mit dem Gnadenbild hinter Glas zu bewundern. So auch ein Rosenkranz von Papst Johannes Paul II., der bei seiner Deutschlandreise 1987 auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer besuchte.

Üblicherweiserweise ist das kleine Bild mit der Consolatrix Afflictorum erst ab Mai zu sehen, wenn die Pilgersaison eröffnet ist. Doch wegen der aktuellen Situation ist das Bild der Gottesmutter bereits jetzt zu sehen. „Während andere schließen, öffnen wir“, ist der Ansatz dahinter, den Wallfahrtsrektor Gregor Kauling formuliert hat.

Ein richtiger Ansatz wie auch die Dame aus Kevelaer findet. Sie sieht sich um. „Es ist unwahrscheinlich ruhig hier und so leer, das kenne ich so gar nicht“, sagt sie.

Christophe Kühnen aus dem Geschäft „Königin der Niederlande“ in Kevelaer. Foto: Latzel

Abzulesen ist das auch an den Kerzenständern wenige Meter weiter. Normalerweise brennen hier auch in der Woche zahlreiche Lichter. Jetzt sind es vielleicht zwei Dutzend. „Es kommen viel weniger Leute hierhin“, berichtet Oskar Schnitzler, der zusammen mit einem Kollegen die Kerzenreste einsammelt und sich um den Bereich kümmert. Damit heute überhaupt Kerzen brennen stellt Schnitzler Lichter dazu, die Gläubige als Gebetsanliegen gespendet und in die Gnadenkapelle gelegt haben. „Es ist sehr ruhig, viele bleiben offenbar zuhause“, hat auch er beobachtet. Auch er sei vorsichtig und gebe den Leuten nicht mehr die Hand.

Dass das Gnadenbild früher als zur Wallfahrtszeit zu sehen ist, hat Christophe Kühnen auch noch nicht erlebt. Er betreibt das Geschäft „Königin der Niederlande“ direkt am Kapellenplatz. Hier gibt es Kerzen zu kaufen, Bilder von Maria, Christophorusplaketten. Doch der Umsatz ist komplett eingebrochen. „Es kommt kaum noch einer in das Geschäft, ich glaube, viele bleiben zuhause“, sagt Kühnen. Die Angst vor dem Virus ist offenbar größer als das Verlangen, in solchen Zeiten Trost bei Devotionalien zu suchen.

Oskar Schnitzler (l.) tauscht die Kerzen mit seinem Kollegen am Kapellenplatz in Kevelaer aus. Foto: Latzel

Christophe Kühnen begrüßt sehr, dass das Gnadenbild schon zu sehen ist. „Ich finde gut, dass die Kirche damit ein Zeichen setzt, dass nicht alles geschlossen ist“, sagt er. Menschen, für die der Glauben wichtig ist, brauchen einen Ort, an den sie gehen könnten. Eben ein solcher Ort sei das Gnadenbild. Das natürlich für Kevelaer eine besondere Bedeutung habe.