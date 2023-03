Theater AG der Gesamtschule Kevelaer Schüler proben den „Herrn der Diebe“

Jetzt heiße es, üben und weiter üben, denn der große Augenblick rückt immer näher. Am Mittwoch, 15. März, und Donnerstag, 16. März, (jeweils um 19 Uhr) führen die Schüler das Stück im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer auf. Karten können schon im Vorverkauf in der Bücherstube im Centrum und in der Gesamtschule erworben werden. Der Eintritt kostet vier Euro für Schülerinnen und Schüler und sieben Euro für Erwachsene.