Auffürhung im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer Gesamtschule präsentiert „Die alte Dame“ in neuem Gewand

Insgesamt wird es drei Vorstellungen geben, wobei die Premiere am Mittwoch, 20. März, stattfindet. Eine besondere Aufführung am Donnerstagmorgen ist Schülern aus der Umgebung und Senioren aus dem Seniorenheim vorbehalten und kostenlos. „In diesem Jahr laden wir zum ersten Mal Senioren aus dem Seniorenheim in Kevelaer für die zweite Vorstellung ein und da haben wir schon viel positives Feedback bekommen“, berichtet Saskia Reinkens.