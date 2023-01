Von Kevelaer nach Berlin Gesamtschüler besuchen den Bundestag

„In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, gerade jungen Menschen unsere parlamentarische Demokratie näher zu bringen. Mit dem Besuch des Bundestages haben die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Berliner Politikbetrieb und in die Tätigkeit ihres Wahlkreisabgeordneten gewonnen. So wird Politik greifbarer“, erklärt Rouenhoff.