Vogelschießen der Sebastianer Georg Brenker regiert bei den „Seb“ in Kevelaer

Begleitet vom Musikverein Kevelaer und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurde König Theo Grüntjens und Adjutant Jan Gründjens an der Residenz am Fliederweg abgeholt. Eine besondere Freude war es für Präsident Hans-Gerd (Tutti) Rütten, Mia Hoenmanns, Amelie Hoenmanns und Udo Fischer als neue Mitglieder in die Bruderschaft aufzunehmen.