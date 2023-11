Probleme im Veranstaltungshaus der Stadt Kevelaer Warum der Aufzug in der Begegnungsstätte für Monate ausfällt

Der Theaterverein 4c zog als erster die Reißleine. Die Truppe hatte eigentlich zwei lustige Sketchabende Anfang Dezember oben im Saal der Öffentlichen Begegnungsstätte (ÖBG) geplant. Doch dem Theaterverein ist das Lachen vergangen. Er muss die Aufführungen schweren Herzens absagen. Der Aufzug in der ÖBG ist nämlich defekt. „Außer Betrieb“ steht seit Wochen an dem Gerät. Viele Besucher hätten da Probleme gehabt, die vielen Treppenstufen bis nach oben zu bewältigen. „Da unser Publikum aus einem nicht unerheblichen Anteil von Menschen mit eingeschränkter Mobilität besteht, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Dem inklusiven Grundsätzen, denen sich der Verein verpflichtet fühlt, kann unter den bestehenden Bedingungen nicht Rechnung getragen werden, so dass die Veranstaltungen verschoben werden“, teilte der Verein damals mit.