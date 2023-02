Besonderheit an der Antonius-Grundschule Kevelaer Ukrainische Lehrerin darf weitermachen

Die Freude von Marina Marynchuk ist ganz deutlich zu spüren. „Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich bleiben darf. Es freut mich, den Kindern helfen zu können. Aber mir hilft das auch“, sagt sie. Marina Marynchuk kommt aus der Ukraine und ist so etwas wie eine Vorreiterin in der Region. Sie gehört zu den ganz wenigen Geflüchteten, die in Nordrhein-Westfalen jetzt unterrichten. Im Kreis Kleve ist Marina Marynchuk nach Auskunft des Schulamtes die einzige.