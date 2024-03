Unfallflucht in Winnekendonk Wagen kracht bei Ausweichmanöver an den Leitpfosten

Am Sonntagnachmittag war ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem weißen Mitsubishi ASX, in dem sich noch zwei weitere 26-jährige Männer aus Kevelaer befanden, auf der L491 in Fahrtrichtung Sonsbeck unterwegs. Aus der Gegenrichtung kamen den Männern ein blauer Pkw sowie ein weißer Kombi entgegen. Der weiße Kombi setzte laut Aussage der drei Männer zum Überholvorgang des blauen Pkw an. Dabei wurde es recht eng und gefährlich.