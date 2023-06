Warnschilder in Kevelaer auf die Straße geworfen Unbekannte treiben Unfug auf der Straße

Bereits am Samstag trieben nachts gegen 3.10 Uhr Unbekannte an der Kreuzung Wasserstraße / Wember Straße ihr Unwesen. Nach Angaben der Polizei stießen sie eine Warnbake, ein Straßenschild sowie ein Baustellengestänge auf die Straße beziehungsweise den Geh- und Radweg. Die Gegenstände stellten eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr und die Menschen dar. Daher wird jetzt gegen die Unbekannten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.