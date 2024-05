Besondere Aktion an der Grundschule Wetten Schüler nehmen Raser ins Visier

Doch so verantwortungsbewusst wie dieser Autofahrer sind längst nicht alle, die vor der Wettener Grundschule unterwegs sind. Immer wieder sind hier Autos zu schnell, vor allem auf der Hauptstraße auf der anderen Seite der Grundschule, wie Marion Föller berichtet. Die Klassenlehrerin der dritten Klasse ist auch für die Verkehrserziehung an der Grundschule zuständig. Bei einer Fortbildung lernte sie das Projekt kennen, bei dem Schüler und Schülerinnen Autofahrer an der Schule mit Herzen oder Zitronen beschenken. Je nachdem, ob sie sich an die Geschwindigkeit gehalten haben. Wer schön langsam gefahren ist, bekommt ein Herz. War ein Autofahrer zu schnell, gibt es die Zitrone.