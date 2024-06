Angebot im Solegarten Eine Führung zum Entspannen in Kevelaer

In einer Zeit, in der Stress, Hektik und Burn-Out bei vielen auf der Tagesordnung stehen, ist es umso wichtiger, sich regelmäßig auszuruhen und zu entschleunigen. Welcher Ort wäre dafür besser geeignet, als die Wallfahrtsstadt Kevelaer? Hier treffen mit dem Solegarten St. Jakob und dem Kapellenplatz mitten in der Innenstadt Entspannung und Besinnlichkeit aufeinander. Aber was ist vor Ort möglich, um sich wirklich zu erholen?