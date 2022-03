Solidarität mit der Ukraine : Friedensdemo am Donnerstag in Kevelaer

Friedensdemo am Donnerstag in Kevelaer

Kevelaer Auch Kevelaer bezieht klar Stellung im Krieg gegen die Ukraine. Am Donnerstag findet daher eine Friedensdemonstration in der Wallfahrtsstadt statt.

„Wir wollen das nicht so stehen lassen, was da geschieht“, sagt Ulrich Hünerbein-Ahlers, Vorsitzender vom Runden Tisch für Flüchtlinge in Kevelaer. Auch ihn treibt der Krieg in der Ukraine um. Am Donnerstag, 3. März, findet eine Friedensdemo in Kevelaer statt, die der Runde Tisch der Flüchtlinge organisiert. Die Kirchen und andere Organisationen haben sich angeschlossen.