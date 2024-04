FDP-Vorschlag wird in Kevelaer diskutiert Wie viel Gunst braucht das Ehrenamt?

Und dann entflammte die entscheidende Diskussion, die Frage, die Günther Krüger von der KBV so formulierte: „Kann Ehrenamt unterschiedlich bewertet werden?“ Was ist also, wenn die Politik entscheidet, dass den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Vergünstigungen gewährt werden, anderen Ehrenamtlern aber nicht? Mario Maaßen von der CDU brachte die Idee der Ehrenamtskarte noch einmal ins Spiel. Noch einmal, weil die CDU damit in Abstand von wenigen Jahren nicht durchgekommen ist. „Die ist in Kevelaer nicht angenommen worden im Rat, vielleicht weil wir es vorgeschlagen haben“, so Maaßens Vermutung.