Fußballerinnen in Kevelaer : Frauen-Nationalmannschaft zu Gast im Klarissenkloster

Kevelaer Martina Voss-Tecklenburg und die Frauen-Nationalmannschaft haben die Schwestern im Kloster in Kevelaer besucht, um ihnen für deren Unterstützung zu danken.

Mit einem großem Bus rollte die DFB-Frauen-Nationalmannschaft am Mittwochabend in Kevelaer an. Ihr Ziel: Das Klarissenkloster. Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg war nämlich zu Ohren gekommen, dass hinter den Klostermauern ihre treuesten Fans regelmäßig bei den Spielen der Frauen mitfiebern. Zur EM hatten die Ordensschwestern sogar das Kloster mit Fahnen geschmückt, die dann allerdings gestohlen wurden. „Wir wollten als Team danke sagen“, sagte Voss-Tecklenburg. „Für uns als Nationalmannschaft ist es immer wichtig, auch über den Tellerrand hinauszublicken, dazuzulernen und Menschen in anderen Lebenssituationen kennenzulernen. Es war ein sehr schönes und erfüllendes Treffen mit den Ordensschwestern, das uns sehr viel Freude bereitet hat.“