Frau brach sich den Oberarm Schmerzhafter Sturz an Plakatwand der Stadt Kevelaer

Das Jahr 2021. Es war die Zeit mitten in der Corona-Pandemie. Teilweise mussten Geschäfte schließen, die Stadt versuchte, mit großen Transparenten gegenzusteuern. „Shopping! Aber sicher“, stand beispielsweise auf einem Plakat auf der Grünfläche direkt gegenüber vom Alten Rathaus. Am 8. August kam Valerie Weiß mit ihrem Golden Retriever Sam daran vorbei und schaute sich die Aufschrift an. Dabei sah sie nicht, dass die Plakatwand mit Drahtseilen im Boden befestigt war. Die 65-Jährige stolperte über die Haken, mit denen die Seile verankert waren.