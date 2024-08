Unfall in Twisteden E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich in Twisteden schwer

Einen schweren Unfall gab es in der Nacht zu Sonntag. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 0.30 Uhr an der Straße „Velder Dyk". Eine 54-jährige Frau aus Kevelaer war zu dem Zeitpunkt mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Twisteden unterwegs. Dabei fuhr sie dort gegen die Warnbake einer Baustelle.